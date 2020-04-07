Жителям Одессы объяснили, почему нельзя гулять в парках во время карантина

Как оказалось, власти нашей страны запретили прогулки в парках, скверах на тренажерных площадках поскольку люди не придерживаются рекомендованной Минздравом дистанции в 1,5-2 метра.

Разъяснение последовало от главного санитарного врача Виктора Ляшко, передает Рoliteka.net.

"Парки запрещены, потому что это места массового скопления людей, мы отслеживали, что там происходит наибольшее количество контактов. С ребенком можно гулять, но не в парке", - рассказал он.

Ляшко убежден, что если бы общество придерживалось рекомендаций и не вступало в близкие контакты, то прогулки по паркам могли бы и разрешить.

"Мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов и мы будем воздерживаться", - отметил Ляшко.

Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.

Жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, жителям Одессы закрыли доступ на пляжи, парки, скверы, детские и тренажерные площадки. Кроме того, чтобы выйти в магазин или аптеку необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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