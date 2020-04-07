В Одессе под прикрытием карантина начали активно застраивать склоны на Большом Фонтане
Об этом пишут местные
Карантинные меры усилили, и полицейские даже перекрыли въезд к морю для легковых автомобилей, однако въезд строительной техники и ведущиеся работы не смущают полицию.
Как выяснилось, работы на прибрежных склонах 13-й ст. Большого Фонтана полным ходом ведутся киевской компанией-застройщиком "Итергал-Буд". Она возводит комплекс "La Mer", который изначально проходил по документам как укрепления берега.
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Интересно, что на глазах у правоохранителей, рабочие плюют на всякие запреты и передвигаются без масок, которые сейчас обязательны для посещения в общественных местах.
Как заявил одесский эколог Владислав Балинский, сейчас там ведутся работы по возведению трехсекционного высотного здания на морском склоне, хотя ранее работы записывались как берегоукрепительные.
Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.
Жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, жителям Одессы закрыли доступ на пляжи, парки, скверы, детские и тренажерные площадки. Кроме того, чтобы выйти в магазин или аптеку необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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