В Одессе под прикрытием карантина начали активно застраивать склоны на Большом Фонтане

Об этом пишут местные СМИ.

Карантинные меры усилили, и полицейские даже перекрыли въезд к морю для легковых автомобилей, однако въезд строительной техники и ведущиеся работы не смущают полицию.

Как выяснилось, работы на прибрежных склонах 13-й ст. Большого Фонтана полным ходом ведутся киевской компанией-застройщиком "Итергал-Буд". Она возводит комплекс "La Mer", который изначально проходил по документам как укрепления берега.

Интересно, что на глазах у правоохранителей, рабочие плюют на всякие запреты и передвигаются без масок, которые сейчас обязательны для посещения в общественных местах.

Как заявил одесский эколог Владислав Балинский, сейчас там ведутся работы по возведению трехсекционного высотного здания на морском склоне, хотя ранее работы записывались как берегоукрепительные.

Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.

Жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, жителям Одессы закрыли доступ на пляжи, парки, скверы, детские и тренажерные площадки. Кроме того, чтобы выйти в магазин или аптеку необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Gepostet von Balinskyy Vladislav am Montag, 6. April 2020

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