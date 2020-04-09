Количество инфицированных китайским вирусом в Одесском регионе стремительно растет, среди заболевших есть ребенок и трое медработников

Как сообщает Politeka.net, в четверг, 9 апреля, в Одесской области зарегистрировано 11 новых случаев заболевания. Положительные тесты выявлены у семи жителей Подольска, двух жителей Одессы и по одному у жителей Окнянского и Кодымского районов. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

Он добавил,что всего было зафиксировано свыше 500 подозрений на опасный вирус, анализы ПЦР дали 43 положительных результата.

«Были 37 подозрений у детей, и 26 – у медицинских сотрудников. К сожалению, сегодня мы можем констатировать, что заболел ребенок и три медика», — сообщил Максим Куцый.

В тоже время, в пресс-службе Одесского горсовета отметили, что по состоянию на утро 9 апреля на стационарном лечении в инфекционной больнице пребывают 20 пациентов с подтвержденным диагнозом, из них 14 одесситов.

Известно, что трое заболевших находятся в тяжелом состоянии, однако эти люди пока не нуждаются в подключении к ИВЛ.

«14 пациентов – в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пациентов на искусственной вентиляции легких в инфекционной больнице нет.

Ранее мы писали о непростой ситуации, в которую попала женщина с маленькими ребенком в детской больнице.

4 апреля, в детскую больницу привезли 9-месячного ребенка с признаками вирусного заболевания. Вслед за сыном похожие симптомы у себя обнаружила его мать: поднялась высокая температура. Женщина боится подхватить китайскую болячку и поэтому паникует.

Она находится вместе с ребенком в изолированном боксе. И по ее словам - никакой помощи, кроме нурофена, ей не оказывают.

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