Новое ЧП всколыхнуло Одессу - рухнул старинный дом

Как сообщает местное издание « Думская », трехэтажное здание находилось на улице Канатная, 5. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным СМИ, до обрушения в доме начались какие- ремонтные работы, поскольку его оградили забором, а на первом этаже расширили оконные проемы до пола и укрепили их металлическими каркасами.

Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают спасатели, которые приступили к разбору завалов.

Обратим внимание, что здание относится к памятникам архитектуры местного значения. Это дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Построенный в 1893 году, он использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

Ранее мы писали, в Одессе под прикрытием карантина начали активно застраивать склоны на Большом Фонтане.

Карантинные меры усилили, и полицейские даже перекрыли въезд к морю для легковых автомобилей, однако въезд строительной техники и ведущиеся работы не смущают полицию.

Как выяснилось, работы на прибрежных склонах 13-й ст. Большого Фонтана полным ходом ведутся киевской компанией-застройщиком "Итергал-Буд". Она возводит комплекс "La Mer", который изначально проходил по документам как укрепления берега.

Интересно, что на глазах у правоохранителей, рабочие плюют на всякие запреты и передвигаются без масок, которые сейчас обязательны для посещения в общественных местах.

Как заявил одесский эколог Владислав Балинский, сейчас там ведутся работы по возведению трехсекционного высотного здания на морском склоне, хотя ранее работы записывались как берегоукрепительные.

Напомним, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."

Также Politeka писала, одессит придумал способ, как обойти запрет на карантине: "150 гривен в час"

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