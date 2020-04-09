В Одесской области карета скорой помощи еле довезла тяжелобольную пациентку

Как стало известно, в опорную больницу в Подольске с большим трудом доставили женщину с пневмонией из села Захаровка. Ее везли 2,5 часа, при этом расстояние составило всего 55 км, пишут одесские СМИ .

"Отключился аппарат на середине дороги. Ехал 2,5 часа 55 км дороги. Это не помощь. На 25 минут быстрее в Одессу, чем в Подольск", – рассказал главврач Захарьевской ЦРБ во время совещания в Одесской ОГА.

Губернатор Одесской области Максим Куцый, в свою очередь, заметил, что проблема действительно есть, в том числе, с качеством дорог. Потому ряд районов переключат на госпитализацию в Одессу.

Тем временем, областные медики в отключении аппарата винят местных медиков, которые неправильно рассчитали кислород. Пациентка сейчас получает помощь в медучреждении.

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В четверг, 9 апреля, в Одесской области зарегистрировано 11 новых случаев заболевания. Положительные тесты выявлены у семи жителей Подольска, двух жителей Одессы и по одному у жителей Окнянского и Кодымского районов.

По данным губернатора Максима Куцего, всего было зафиксировано свыше 500 подозрений на опасный вирус, анализы ПЦР дали 43 положительных результата.

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