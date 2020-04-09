Городской голова Геннадий Труханов во время карантина прогулялся по рынкам Одессы

В соцсетях одесский мэр похвастался, что проверил соблюдение санитарно-эпидемиологических и карантинных мер на Южном и Киевском рынках, передает Рoliteka.net.

Однако каким образом Труханов мог проверить санитарное состояние непонятно, ведь у него не имеется собственной лаборатории, которая бы показала, присутствуют ли на прилавках болезнетворные бактерии и вирусы.

"Кабинет Министров Украины оставил за муниципалитетами право принимать решение о работе рынков. В Одессе мы решили их не закрывать, так как в миллионном городе это бы только усугубило ситуацию с количеством посетителей в наших супермаркетах и торговых сетях",- написал Труханов на своей странице в Фейсбук.

"С учетом работы рынков количество торговых точек в городе, в принципе, позволяет выполнять рекомендуемые меры, в частности, соблюдать расстояние в 1,5 метра между людьми",- добавил он.

Одесситы тут же принялись комментировать публикацию Труханова и его фотографии. Вот что они пишут:

«На Киевском рынке пряники, печенюшки продают на улице, коробки не накрытые. Куда смотрят проверяющие или только деньги собирать?»,

«Показуха..подготовились..провели Труханова по нужным рядам.и все.а гадюшник вокруг ..»,

«А кто крышует эпицентр ???? Почему на море ( на отрытом воздухе) гулять опасно , а в закрытом пространстве Эпицентра безопасно ?»

«Просто отмените "карантин" хватит пиарится и панику разгонять»,

«На привоз заедьте без предупреждения . И в Эпицентр 🙂».

«Как соления кто-то еще берет??Все накашляли,все попробовали, пальцы облизали, и без холодильника,идеально просто».

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