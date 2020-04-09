Их уже объявили в розыск

В Одессе мошенники грабят пожилых людей во время карантина

В полиции рассказали, что они представляются соцработниками и обманывают пенсионеров. Двоих из них уже объявили в розыск, передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Так, в Киевском районе 87-летняя женщина впустила в квартиру незнакомца, который представился соцработником и даже дал ей "помощь" - две сувенирные купюры по 500 гривен. После чего оттолкнул женщину и забрал из квартиры все ее сбережения.

Жертвой другого злоумышленника стал 65-летний одессит, в квартире которого мошенник завладел почти двумя тысячами гривен.

Приметы преступников:

1) На вид 22-27 лет, рост 180-185 сантиметров, волосы короткие темные, продолговатое лицо, был одет в спортивный костюм черного цвета.

2) На вид 25-27 лет, рост 170 сантиметров, кавказской внешности, волосы короткие темные, был одет в куртку и брюки черного цвета.

Если владеете какой-либо информацией о них - сообщите по номеру «102».

В полиции призвали всех граждан не открывать двери незнакомцам.

«Убедитесь в том, что они действительно сотрудники социальных служб, а если есть сомнения - сразу звоните в полицию», - говорится в сообщении.

Напомним, зараженных всё больше на Одесчине, среди них дети и медики: что известно о больных

Также Politeka писала, одессит придумал способ, как обойти запрет на карантине: "150 гривен в час"

А еще Politeka сообщала, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."