Момент обрушения многоэтажного дома на улице Канатной в Одессе попал на видео
Кадры ЧП обнародовали в социальных сетях, передает Рoliteka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Отметим, что видео зафиксировали камеры видеонаблюдения. Согласно времени, указанному на записи, обрушение произошло в 10:08 в четверг, 9 апреля.
На видеозаписи замечены прохожие, которые, увидев обрушение, разбежались в разные стороны, чтобы не пострадать.
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После этого всё окутало дымовой завесой.
Напомним, в четверг, 9 апреля в центре Одессы внезапно рухнул трехэтажный дореволюционный дом.
По данным СМИ, до обрушения в здании начались какие- ремонтные работы, поскольку его оградили забором, а на первом этаже расширили оконные проемы до пола и укрепили их металлическими каркасами.
Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают спасатели, которые приступили к разбору завалов.
Обратим внимание, что здание относится к памятникам архитектуры местного значения. Это дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Построенный в 1893 году, он использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.
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