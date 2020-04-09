Одесской области грозит банкротство и неурожай из-за аномально теплой и бесснежной зимы

Тревогу забили фермеры и обратились к президенту Украины и Кабмину с требованием не допустить вывоз зерна за границу, а обеспечить им регион, пишет информационный портал « Думская »

По данным аграриев Одесской области, на 25% засеянной площади зерновые культуры не взошли.

Соответственно они несут потери посевов озимых культур и ожидают существенное уменьшение урожая, а на некоторых полях и вовсе полную его потерю.

В тоже время синоптики сообщили, что в 2019 году выпало наименьшее количество осадков в регионе за последние 20 лет.

В связи с этим фермеры Одесской области просят государство создать правительственную комиссию для изучения ситуации и принятия соответствующих мер — вплоть до оглашения чрезвычайной ситуации в аграрном секторе экономики юга Украины.

Ранее мы писали, что нынешняя зима удивила украинцев аномальной температурой. За исключением нескольких морозных дней и небольшого снега, столбик термометра постоянно показывал плюсовую температуру.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что 2020 год будет таким же жарким, как и предыдущий.

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