Что задумали в полиции

В Одессе на период карантина могут запретить продажу алкогольных напитков

С таким предложение обратился начальник одесской полиции Олег Бех к городского голове Геннадию Труханову. Соответствующий документ обнародовал работник мэрии Сергей Дубенко на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net

Бех предлагает запретить в Одессе продажу алкоголя с 20:00 до 10:00, а также в выходные и праздничные дни. Он объясняет это борьбой с распространением китайского вируса.

"Просим вас рассмотреть вопрос о временном ограничении (на период карантина) торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками субъектами хозяйствования, имеющими лицензию, путем запрета их реализации с 20:00 до 10:00, а также в выходные и праздничные дни", – говорится в обращении начальника полиции.

В свою очередь Дубенко высказался о ситуацию следующим образом:

"Если вы ещё не поняли, что полиция решила всерьёз помочь малому бизнесу, тогда мы идём к вам... Кто-нибудь знает, как взаимосвязаны карантин и лицензированная торговля алкоголем?".

Какое решение примет Труханов, пока не ясно.

Ранее мы писали, количество инфицированных китайским вирусом в Одесском регионе стремительно растет, среди заболевших есть ребенок и трое медработников.

В четверг, 9 апреля, в Одесской области зарегистрировано 11 новых случаев заболевания. Положительные тесты выявлены у семи жителей Подольска, двух жителей Одессы и по одному у жителей Окнянского и Кодымского районов.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что всего было зафиксировано свыше 500 подозрений на опасный вирус, анализы ПЦР дали 43 положительных результата.

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