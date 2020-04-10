Несмотря на эпидемию 10 апреля в день освобождения Одессы власти города решили не отменять торжества, но призвали жителей надеть маски и строго соблюдать карантин

С соответствующим обращением выступил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В этом году мы празднуем день освобождения Одессы от нацистских оккупантов в условиях карантина, а значит с рядом ограничений. На улице – это использование средств защиты, дистанция между людьми, минимум контактов", – сказал Труханов.

По данным местных СМИ, торжественные мероприятия в честь праздника отменять не будут.

В частности, несмотря на эпидемию и запрет на посещение парков, должно состояться возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко.

Сотрудники коммунальных служб уже приступили к уборке на Аллее славы.

Ранее мы писали, одесситам, которые находятся на обсервации, запрещено употреблять алкоголь. Соответствующие постановление принял Кабмин 8 апреля 2020 года.

В документе отмечается, что во время двухнедельного карантина вернувшимся из-за границы украинцам можно будет передавать личные вещи и продукты – но кроме алкогольных напитков.

Местные власти должны обеспечивать медицинское обслуживание в местах обсервации, они же отвечают за питание людей. Однако за еду нужно оплачивать из собственных карманов.

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