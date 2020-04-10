Стало известно, сколько новых случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Одесской области

Информацию обнародовали в пресс-службе облгосадминистрации, передает Politeka.net

За сутки количество инфицированных увеличилось на 7 человек и составило 50.

Это меньше, чем было по состоянию на вчерашнее утро (13) и значительно меньше, чем во вторник (49).

Обратим внимание, что ранее губернатор Одесской ОГА Максим Куцый информировал о 51 заболевшем.

В Украине на данный момент лабораторно подтверждено 2203 случая COVID-19. За сутки в стране зарегистрировано 311 новых случаев.

Ранее мы писали о непростой ситуации, в которую попала женщина с маленькими ребенком в детской больнице.

4 апреля, в детскую больницу привезли 9-месячного ребенка с признаками вирусного заболевания. Вслед за сыном похожие симптомы у себя обнаружила его мать: поднялась высокая температура. Женщина боится подхватить китайскую болячку и поэтому паникует.

Она находится вместе с ребенком в изолированном боксе. И по ее словам - никакой помощи, кроме нурофена, ей не оказывают.

Также мы писали, в Одесской области карета скорой помощи еле довезла тяжелобольную пациентку.

В опорную больницу в Подольске с большим трудом доставили женщину с пневмонией из села Захаровка. Ее везли 2,5 часа, при этом расстояние составило всего 55 км.

"Отключился аппарат на середине дороги. Ехал 2,5 часа 55 км дороги. Это не помощь. На 25 минут быстрее в Одессу, чем в Подольск", – рассказал главврач Захарьевской ЦРБ во время совещания в Одесской ОГА.

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