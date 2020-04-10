Ужесточение правил карантина и запрет гулять в парках и скверах, кроме выгула домашних животных, толкнул одесситов на весьма оригинальное решение

Так, на улицах города стали появляться необычные звери, которых выгуливают на поводке.

Курьезные кадры, снятые очевидцами, заполонили сеть, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео доскролльте страницу до конца)

На одном видео видно, как жительница выгуливала собаку на улице Канатной. В тоже время, на этой же улице девочка Маша выгуливала «медведя». А на следующий день девочка Алиса прогулялась на поводке с «Чеширским котом».

Ранее мы писали, жителям Одессы объяснили, почему нельзя гулять в парках во время карантина.

Как оказалось, власти нашей страны запретили прогулки в парках, скверах на тренажерных площадках поскольку люди не придерживаются рекомендованной Минздравом дистанции в 1,5-2 метра.

Разъяснение последовало от главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"Парки запрещены, потому что это места массового скопления людей, мы отслеживали, что там происходит наибольшее количество контактов. С ребенком можно гулять, но не в парке", - рассказал он.

Ляшко убежден, что если бы общество придерживалось рекомендаций и не вступало в близкие контакты, то прогулки по паркам могли бы и разрешить.

"Мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов и мы будем воздерживаться", - отметил Ляшко.

В Одессе своя атмосфера выгула домашних животных ) Gepostet von Serge Kravets am Dienstag, 7. April 2020

Одесса! Наши дни. Обожаю наш город! Serge Kravets я тоже это видел!) Gepostet von Sasha Barin am Mittwoch, 8. April 2020

Напомним, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."

Также Politeka писала, одессит придумал способ, как обойти запрет на карантине: "150 гривен в час"

А еще Politeka сообщала, в сети показали, как выглядит центр Одессы в разгар карантина: красноречивые кадры