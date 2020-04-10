В Белгород-Днестровском после "воспитания" пьяной матерью 11-летняя девочка попала в больницу

У ребенка диагностировали многочисленне ссадины и ушибы, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

По словам правоохранителей, 42-летняя женщина вместе с дочерью отправилась в гости к знакомым, где распивали алкоголь. Девочка без спросу пошла домой, за что была наказана.

За ребенка вступились соседи, которые вызвали сельского главу, а тот — полицейских. 11-летнюю девочку доставили в больницу, а после отвезли в Центр социальной реабилитации для детей.

По данным полиции, семья состоит на учете органов полиции и службы по делам детей. Женщина злоупотребляет спиртными напитками и небрежно выполняет родительские обязанности, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Теперь ей грозит уголовное производство. За умышленное легкое телесное повреждение женщине грозят общественные работы.

Ранее мы писали, в одной из одесских школ учительница побила ученика.

Мать рассказала что ее восьмилетний сын во время урока попросился в туалет, однако преподаватель не разрешила выйти. Тогда мальчик не выдержал и сам вышел из класса. Учительница выгнала ребенка, а затем избила его во дворе школы.

Напомним, в Одессе на карантине выгуливают медведя и кота: курьезное видео

Также Politeka писала, одессит придумал способ, как обойти запрет на карантине: "150 гривен в час"

А еще Politeka сообщала, в сети показали, как выглядит центр Одессы в разгар карантина: красноречивые кадры