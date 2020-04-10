В Белгород-Днестровском после "воспитания" пьяной матерью 11-летняя девочка попала в больницу
У ребенка диагностировали многочисленне ссадины и ушибы, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
По словам правоохранителей, 42-летняя женщина вместе с дочерью отправилась в гости к знакомым, где распивали алкоголь. Девочка без спросу пошла домой, за что была наказана.
За ребенка вступились соседи, которые вызвали сельского главу, а тот — полицейских. 11-летнюю девочку доставили в больницу, а после отвезли в Центр социальной реабилитации для детей.
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По данным полиции, семья состоит на учете органов полиции и службы по делам детей. Женщина злоупотребляет спиртными напитками и небрежно выполняет родительские обязанности, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности.
Теперь ей грозит уголовное производство. За умышленное легкое телесное повреждение женщине грозят общественные работы.
Ранее мы писали, в одной из одесских школ учительница побила ученика.
Мать рассказала что ее восьмилетний сын во время урока попросился в туалет, однако преподаватель не разрешила выйти. Тогда мальчик не выдержал и сам вышел из класса. Учительница выгнала ребенка, а затем избила его во дворе школы.
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