Студенты из Одессы решили внести свой вклад в борьбу с эпидемией опасного вируса

Так, в лаборатории мехатроники и робототехники Национальной академии пищевых технологий студенты делают средства защиты из пластика и бесплатно передают их в медучреждения. Об этом сообщается на Фейсбук-страницы лаборатории, передает Politeka.net

«Мы не могли оставаться в стороне. Учитывая карантин в академии, мы нашли возможность сконцентрировать мощности друзей и запустить процесс производства вне лаборатории. Делаем защитные щитки. Это не замена медицинских масок, но они дополняют их, защищая лицо от попадания любых частиц», - говорится в публикации.

Студенты отметили, что главным преимуществом щитков является то, что они поддаются дезинфекции и очистке, и их можно использовать многократно. Что активно и делают многие медики.

Ранее мы писали, по состоянию на 10 утра 10 апреля иколичество инфицированных увеличилось на 7 человек и составило 50.

Это меньше, чем было по состоянию на вчерашнее утро (13) и значительно меньше, чем во вторник (49).

В Украине на данный момент лабораторно подтверждено 2203 случая заболеваемости. За сутки в стране зарегистрировано 311 новых случаев.

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В опорную больницу в Подольске с большим трудом доставили женщину с пневмонией из села Захаровка. Ее везли 2,5 часа, при этом расстояние составило всего 55 км.

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