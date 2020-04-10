В Одессе инфекционная больница закупит российские аппараты ИВЛ у фирмы с грязной репутацией

Дело всё в том, что руководство больницы решило закупить аппараты ИВЛ у фирмы «Медгарант», которая фигурирует в уголовном деле. Об этом сообщает информационный портал УСИ со ссылкой на сайт госсзакупок.

Уже даже подписан договор с этой фирмой о поставке 9 аппаратов ИВЛ на сумму 9,252 млн грн.

Примечательно, что сам договор заключили без конкурса, а у фирмы уставной фонд всего 16 тысяч 500 гривен.

По данным СМИ, фирма «Медгарант» фигурирует в уголовном деле о поставке томографа по завышенной цене в Хмельницком.

А еще она является поставщиком в Медуниверситет и активно судится с ним. Но шлейф поставщика не останавливает от заключения договора.

Согласно документу, больница закупит аппараты Dixion Aeros 4600 российского производства.

Отметим, что Dixion – одна из крупнейших российских компаний, специализирующихся на разработках, производстве, сервисе и ремонте современной медицинской техники и оборудования.

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во время подготовки к борьбе с коварнейшим вирусом вместо защитных средств, тестов и аппаратов ИВЛ, всю неделю скупало мебель по невиданным ценам. Всего было потрачено свыше 6 миллионов гривен.

Отмечается, что все закупки оказались прямыми договорам с поставщиками. Стоимость более трети из них была выше 200 тысяч гривен, что согласно процедуре обязывало провести тендер и выбрать самую выгодную цену. Но торги отменили, обосновывая срочной борьбой с вирусом.

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