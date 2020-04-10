10 апреля одесский глава Геннадий Труханов и Агафангел решили публично нарушить карантин

Соответствующие кадры появились в сети, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Несмотря на карантинный запрет посещать парки и скверы мэр Одессы Геннадий Труханов и глава филиала УПЦ МП в Одессе Агафангел возложили цветы в честь дня освобождения города от нацистских оккупантов.

При этом Агафангел был без маски, и не только возлагал цветы, а еще долго молился.

За всем этим наблюдала полиция.

Ранее мы писали, несмотря на эпидемию 10 апреля в день освобождения Одессы власти города решили не отменять торжества, но призвали жителей надеть маски и строго соблюдать карантин.

С соответствующим обращением выступил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В этом году мы празднуем день освобождения Одессы от нацистских оккупантов в условиях карантина, а значит с рядом ограничений. На улице – это использование средств защиты, дистанция между людьми, минимум контактов", – сказал Труханов.

Торжественные мероприятия в честь праздника в Одессе отменять не планировали.

Напомним, что с 6 апреля в Украине были введены новые правила поведения во время карантина.

Жителям не разрешается выходить на улицу без маски и нельзя собираться компаниями, более чем из двух человек. Кроме того, жителям Одессы закрыли доступ на пляжи, парки, скверы, детские и тренажерные площадки. Кроме того, чтобы выйти в магазин или аптеку необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, Труханов во время карантина устроил рейд по рынкам Одессы, фото: "Гадюшник вокруг"

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