Вспышку китайского коронавируса в Подольске Одесской области спровоцировали заробитчане, которые вернулись из Европы

Такое заявление сделала начальник облздрва Наталия Одарий-Захарьева, передает Politeka.net, со ссылкой на местные СМИ.

По ее словам, в Подольске одновременно заболело 9 человек, из них четыре медработника – это три врача и медсестра.

Все три доктора, утверждает чиновница, были на самоизоляции: один врач работал в Центре медико-санитарной помощи, еще по одному – в городской и районной больницах. При этом она убеждена, что они заразились от пациентов.

Захарьева связывает происходящее с возвращением в город заробитчан, их 90 человек вернулись из Евросоюза и заразили медиков.

В Подольском районе установят пять карантинных постов, чтобы вспышка не распространилась на соседние районы. Туда направлена коммисия из Одессы.

Ранее мы писали, что печальная участь постигла тяжелобольную пациентку, которую медики с трудом довезли на скорой в опорную больницу в Подольске.

Как выяснилось, жительница из села Захаровка, которую 2,5 часа везли 50 км в опорную больницу скончалась. Виной столь длительной поездки оказались плохие дороги.

По словам медиков, у женщины диагностировали тяжелую пневмонию, однако тест на китайский вирус у нее оказался отрицательным.

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