В Одессе и области проверили качество питьевой воды

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, передает Politeka.net

По их данным, городе было отобрано 10 проб на микробиологические показатели и 10 проб на санитарно-химические показатели. Все они отвечают санитарным нормам.

Вместе с тем, в Одесской области было отобрано 45 проб воды на микробиологические показатели. Из них 2 пробы не соответствуют нормативам - в селе Троицкое (Любашевский район) и поселке Сарата.



Кроме того, из отобранных 23 проб проб на санитарно-химические показатели, не отвечают гигиеническим требованиям две: в городе Арциз и поселке Сарата.

Ранее мы писали, вспышку китайского вируса в Подольске Одесской области спровоцировали заробитчане, которые вернулись из Европы.

По словам начальника облздрава, в Подольске одновременно заболело 9 человек, из них четыре медработника – это три врача и медсестра.

Все три доктора, утверждает чиновница, были на самоизоляции: один врач работал в Центре медико-санитарной помощи, еще по одному – в городской и районной больницах. При этом она убеждена, что они заразились от пациентов.

Захарьева связывает происходящее с возвращением в город заробитчан, их 90 человек вернулись из Евросоюза и заразили медиков.

В Подольском районе установят пять карантинных постов, чтобы вспышка не распространилась на соседние районы. Туда направлена коммисия из Одессы.

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