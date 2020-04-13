В Одесской области появилась первая жертва китайского вируса

Ею стала 60летняя жительница Подольска. Об этом рассказал глава одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

«Ушла из жизни пациентка 1959 года рождения в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным. Вирус наступает. При ухудшении самочувствия — сразу обращайтесь к врачу», — сообщил Куцый.

По информации местных СМИ, женщина, которая скончалась, до этого жила сама.

Она поступила в больницу в четверг в бессознательном состоянии. Ее обнаружили соседи. Медики при обследовании диагностировали пневмонию и взяли анализ. Заболевшую забрали в больницу, где она умерла на следующий день. Позже пришел анализ из лаборатории с положительным результатом.

По состоянию на 9:00, 13 апреля лабораторный центр МОЗ подтвердил 2 новых случая опасного вируса на Одесчине.

Как сообщил Куцый, болезнь обнаружена у 75-летнего одессита и 39-летнего жителя Беляевки.

Таким образом, по официальным данным 69 человек в Одесской области заразились коронавирусом.

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Такое заявление сделала начальник облздрва Наталия Одарий-Захарьева.

По ее словам, в Подольске одновременно заболело 9 человек, из них четыре медработника – это три врача и медсестра.

Все три доктора, утверждает чиновница, были на самоизоляции: один врач работал в Центре медико-санитарной помощи, еще по одному – в городской и районной больницах. При этом она убеждена, что они заразились от пациентов.

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