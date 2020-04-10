Печальная участь постигла тяжелобольную пациентку, которую медики с трудом довезли на скорой в опорную больницу на Одесчине

Об этом пишут местные СМИ , со ссылкой на сообщения врача из облздрава.

Как выяснилось, жительница из села Захаровка, которую 2,5 часа везли 50 км в опорную больницу скончалась в Подольске. Виной столь длительной поездки оказались плохие дороги.

По словам медиков, у женщины диагностировали тяжелую пневмонию, однако тест на китайский вирус у нее оказался отрицательным.

Ранее мы писали, количество инфицированных китайским вирусом в Одесском регионе стремительно растет, среди заболевших есть ребенок и трое медработников.

По состоянию на 10 утра 10 апреля количество инфицированных увеличилось на 7 человек и составило 50.

Это меньше, чем было по состоянию на вчерашнее утро (13) и значительно меньше, чем во вторник (49).

В Украине на данный момент лабораторно подтверждено 2203 случая заболеваемости. За сутки в стране зарегистрировано 311 новых случаев.

В тоже время у губернатора Одесской области Максима Куцего предлагают ввести комендантский в Одессе, Подольске, Подольском районах и Беляевском районе из-за рспространения вируса.

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