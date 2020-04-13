Священники расссказали, как планируют проводить пасхальные мероприятия, не нарушая требований карантина.
Общенациональный карантин внес коррективы в празднование Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля. В этом году ее будут отмечать иначе, передает Politeka.net.
Представители Одесской епархии сообщили, как будут организованы празднества.
В частности, в каждом районе города священнослужители будут дежурить с 6 утра до 12 дня за пределами храмом, чтобы таким образом каждый желающий смог освятить приношения в великий праздник. Для этого, к слову, также будут определены удобные места.
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Кроме того, видео ночной службы прихожане смогут посмотреть в режиме онлайн, а возле некоторых храмов будут установлены экраны, где также будет транслироваться служба в реальном времени. Священники рекомендуют горожанам, особенно тем, кто находится в группе риска, воздержаться от похода в церковь.
Размещение мест для освящения приношений
Киевский район
пер. Монастырский, 4;
Ак. Королева, 43;
Таировское кладбище;
ул. Дача Ковалевского, 150;
проспект Свободы, 91/1;
проспект Небесной сотни, 10/10;
проспект Ак. Глушко, 26;
ТЦ «Сундук» (Поклонный крест);
проспект Небесной сотни («Сильпо»);
проспект Небесной сотни («Таврия В»);
«Школьный аэродром»;
Ак. Королева, 28;
Ак. Королева, 12 (школа № 63);
Ак. Вильямса, 68/1;
ТЦ «Вузовский»;
Люстдорфская дорога, 152;
проспект Небесной сотни, 111;
Ак. Вильямса, 79 (школа № 86);
Ак. Вильямса, 45 («Таврия В»);
Радужный массив, 15/2;
Радужный массив, 22/2;
Люстдорфская дорога, 90;
Люстдорфская дорога, 55;
Ивана Франка, 55;
Краснова, 11/1;
Героев-пограничников, 1;
Фонтанская дорога, 58;
Макаренко, 2а;
Александра Невского, 57.
Суворовский район
площадь Молодежи, 19;
Неждановой, 2в;
Черноморского казачества, 4;
Семена Палия, 103А;
проспект Добровольского, 110;
Марсельская, 32Б;
Бочарова, 50;
Героев обороны Одессы, 60А;
проспект Добровольского, 122/1;
проспект Добровольского, 2/1;
проспект Добровольского, 159.
Напомним, толпы одесситов пришли в храмы с букетами в разгар карантина, видео
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