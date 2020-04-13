В этом году все будет иначе

Священники расссказали, как планируют проводить пасхальные мероприятия, не нарушая требований карантина.

Общенациональный карантин внес коррективы в празднование Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля. В этом году ее будут отмечать иначе, передает Politeka.net.

Представители Одесской епархии сообщили, как будут организованы празднества.

В частности, в каждом районе города священнослужители будут дежурить с 6 утра до 12 дня за пределами храмом, чтобы таким образом каждый желающий смог освятить приношения в великий праздник. Для этого, к слову, также будут определены удобные места.

Кроме того, видео ночной службы прихожане смогут посмотреть в режиме онлайн, а возле некоторых храмов будут установлены экраны, где также будет транслироваться служба в реальном времени. Священники рекомендуют горожанам, особенно тем, кто находится в группе риска, воздержаться от похода в церковь.

Размещение мест для освящения приношений

Киевский район

пер. Монастырский, 4;

Ак. Королева, 43;

Таировское кладбище;

ул. Дача Ковалевского, 150;

проспект Свободы, 91/1;

проспект Небесной сотни, 10/10;

проспект Ак. Глушко, 26;

ТЦ «Сундук» (Поклонный крест);

проспект Небесной сотни («Сильпо»);

проспект Небесной сотни («Таврия В»);

«Школьный аэродром»;

Ак. Королева, 28;

Ак. Королева, 12 (школа № 63);

Ак. Вильямса, 68/1;

ТЦ «Вузовский»;

Люстдорфская дорога, 152;

проспект Небесной сотни, 111;

Ак. Вильямса, 79 (школа № 86);

Ак. Вильямса, 45 («Таврия В»);

Радужный массив, 15/2;

Радужный массив, 22/2;

Люстдорфская дорога, 90;

Люстдорфская дорога, 55;

Ивана Франка, 55;

Краснова, 11/1;

Героев-пограничников, 1;

Фонтанская дорога, 58;

Макаренко, 2а;

Александра Невского, 57.

Суворовский район

площадь Молодежи, 19;

Неждановой, 2в;

Черноморского казачества, 4;

Семена Палия, 103А;

проспект Добровольского, 110;

Марсельская, 32Б;

Бочарова, 50;

Героев обороны Одессы, 60А;

проспект Добровольского, 122/1;

проспект Добровольского, 2/1;

проспект Добровольского, 159.

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