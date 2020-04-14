Хозяйка зашла в магазин, а потом...

Во время карантина в Одессе участились случаи воровства домашних собак

По всей видимости, грабители решили, что из-за разрешения в карантин гулять с животными, собаки стали выгодным товаром. Поэтому одессит решил похитить французского бульдога, которого оставили привязанным возле магазина, когда хозяева пошли за покупками. Инцидент случился в Малиновском районе Одессы, рассказали в местной полиции, передает Politeka.net (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

Выйдя из магазина женщина, не обнаружила пса на месте. Она сразу же обратилась в полицию, а также разместила информацию и фото собаки в социальных сетях.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения возле магазина, и установили личность человека, который украл собаку. Им оказался 26-летний житель, который проживает по соседству с магазином. Когда мужчину задержали, он как раз искал покупателя на породистого пса.

Четвероногого вернули женщине, а похитителю теперь грозит тюремный срок до 3 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, особо предприимчивый одессит придумал оригинальный способ по зарабатыванию денег в период карантина.

Мужчина разместил в сети объявление, где предлагает за деньги погулять с его собакой.

“Порода – французкий бульдог. Мальчик. Веселый. Может гулять по семь раз в сутки”, – написал одессит.

В объявлении он указал, что прогулка с его собакой стоит 150 гривен в час.

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