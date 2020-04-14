Пока одесситы вынуждены сидеть на карантине, в городском ботаническом саду расцвели десятки восхитительных растений

Удивительными снимками делятся сотрудники ботсада ОНУ имени Мечникова на странице в Фейсбуке, передает  Politeka.net  

Буйство красок и великолепных нарядов могло бы радовать посетителей, однако карантин есть карантин. Одесситам ничего не остается делять, как любоваться растениями на фотографиях.

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"Весна чарует всех! Как стремительно в этом году развиваются растения", – комментируют сотрудники сада.

Пользователи сети не прошли мимо такой красоты и отреагировали восторженными комментариями.

«Волшебные фото! Спасибо!», «Спасибо за фото! За красоту! И за возможность видеть ее!!!», «В прошлом году в это время посетила Ботанический сад, а в этом году придется любоваться только фотографиями», «Невероятная красота», - пишут в  соцсетях.

Ранее мы писали о том, что в первые дни апреля в природном заповеднике Одесской области зацвели разноцветные ирисы.

Желтые, белые и фиолетовые ирисы распустились на территории природного нацпарка «Тузловские лиманы».

«Пока в стране карантин для людей, весна в НПП "Тузловские лиманы", в разгаре», - написал Русев.

Также мы писали, в Одесском морском порту были замечены дельфины, которые устроили настоящее шоу людям.

Группа дельфинов резвилась, подплывала к самому причалу, и даже выпрыгивала из воды.

Морские животные ловили рыбу и наслаждались чистой водой прямо возле причала в порту Одессы.

Напомним, новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"

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