В Одесской области священники скрывают информацию о заболевших китайским вирусом и постоянно нарушают правила карантина

Как сообщают местные СМИ , об этом заявила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.

По ее словам, пока в Одесской области известно о двух случаях заболевания в среде священников – это монахиня из Теплодарского монастыря и священник из Подольска, который также заразил свою тещу.

Медики утверждает, что ни священнослужители, ни прихожане церквей не придерживаются правил карантина.

Кроме того, они утаивают и искажают информацию о заболевших.

"Резко эти люди (заболевшие, - ред.) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия", - сообщила Есипенко.

К примеру, архиерей УПЦ Московского патриархата Диодор заявил, что больная в Теплодарском монастыре - не монашка, а сирота, и ни с кем не контактировала.

При этом, кем бы она не являлась, она контактировала с остальными людьми в монастыре и на сегодня они все должны соблюдать самоизоляцию.

Что же касается случая в Подольске, где заболели служивший в местном соборе священник и его теща, то церковное начальство сообщило эпидемиологам, что мужчина служил совсем в другом месте - где-то в Знаменке Ивановского района, что усложнило установление круга лиц, контактировавших с носителем вируса.

"Они все скрывают друг друга и от нас. Сейчас не найдешь никаких концов. Оказывается, он сирота и у него никого нет", - отметила врач.

Именно в храмах Московского патриархата, говорят медики, чаще всего нарушаются правила карантина, некоторые священники даже призывают игнорировать их.

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