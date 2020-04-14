Одесситов ожидают штрафы в особо крупных размерах за сжигание сухой травы и поджоги в общественных местах

Верховная Рада усилила штрафы за такие действия до 153 тысяч гривен. Законопроект был принят 13 апреля. Предварительно, суммы штрафов следующие, передает Politeka.net.

Уголовная ответственность предусматривает:

- штрафы за уничтожение или повреждение объектов растительного мира огнем - от 91800 до 153000 гривен;

- штрафы за загрязнение атмосферного воздуха - от 30600 до 61200 гривен.

Административная ответственность предусматривает:

- штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах от 1530 до 4590 гривен;

- штрафы за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем от 4590 грн до 15300 грн;

- штрафы за выжигание растительности или опавших листьев в населенных пунктах - от 3060 до 6120 гривен, за такие же действия, совершенные в пределах природно-заповедного фонда - от 6120 до 12240 гривен.

Ранее мы писали, жителям Одесской области запрещено шуметь и вести активную деятельность в лесах.

Дело всё в том, что с 1 апреля в Украине стартует сезон тишины.

В апреле-мае у птиц и зверей появляется потомство и шум может их напугать и даже заставить убежать из гнезда или норы. Оставшись без родительского присмотра, лесная детвора может погибнуть.

Отмечается, что в сезон тишины запрещено проводить санитарную вырубку деревьев, запускать фейерверки, стрелять и ездить на автомобиле.

За нарушение требований предусмотрено административное взыскание – штрафы: от 30 (510 грн) до 50 (850 грн), а для должностных лиц — от 50 (850 грн) до 70 (1190 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

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