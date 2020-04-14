Из теплых краев в заповедник Одесской области активно возвращаются птицы

Так, на этот раз над территорией Национального природного парка «Тузловские лиманы» замечены маленькие стайки пестроносые крачек из семейства чайковых. Фотографиями птиц поделился замдиректор нацпарка Иван Русев на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net

По словам биолога, птицы вернулись с зимовки в Африке, куда всегда улетают в конце сентября или начале октября.

«Уже больше недели над Тузловские лиманами слышно удивительный и характерный крик знакомых и типичных для наших лиманов птиц. Это из-за НПП «Тузловские лиманы» маленькими стайками летят рябодзьоби крачки. Они питаются почти исключительно рыбой. Из рыб они едят преимущественно атерины, анчоуса, бычков», - написал Русев.

Он отметил, что крачки никогда не охотятся на суше; наоборот, они птицы лиманов и дальше других птиц залетают в открытое море и всю свою пищу добывают из воды, бросаясь на добычу с высоты.

Биолог добавил, что гнездятся крачки колониями.

Ранее мы писали, что в природный заповедник "Тузловские лиманы" прилетели пеликаны.

«К нам в НПП действительно пришла весна», - написал эколог.

Он отметил, что розовых и кудрявых пеликанов заметили возле специально для них построенного искусственного острова.

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