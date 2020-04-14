Несмотря на карантин застройка побережья в Одессе идет полным ходом

Так, к примеру на пляже «Отрада» один из с застройщиков под шумок решил увеличить количество этажей. Речь идет о стройке ЖК "Отрада" на Вице-адмирала Азарова. У них имеется разрешение на строительство 12 этажного дома, но им показалось этого мало и вот теперь возводится 13 этаж, сообщают местные СМИ .

По данным издания, стройку связывают с известным одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, известного по застройке детского сада на Глушко, 17-а. Дело в том, что одним из учредителей ЖК "Отрада" является Оксана Митриева, а генподрядиком работ, "Стройконтиненталь", владеет ее супруг Федор Митриев. Их семью связывают с другим скандальным застройщиком ООО "ВесТТ". Там учредитель указан с той же фамилией, и прослеживается связь в системе Youcontrol. Именно "Вестт" является генподрядчиком стройки на Глушко. Кстати, связанная с ней "ВесТТ ТД" проходила по одному из уголовных дел Альперина, и именно ее техникой пользуется застройщик ЖК "Отрада".

Сейчас на Азарова начали работы по возведению дополнительных этажей. По документам, ЖК "Отрада Скай" – это 12-этажное здание, однако уже начал явно вырисовываться 13-й этаж, и вряд ли застройщик остановится на этом. Работы ведут во время карантина, что помогает избежать лишней шумихи.

Однако сам застройщик заявляет, что строит не новый, 13-ый этаж, а котельную. Таким образом, пока он не перекроет этаж - работы будут идти.

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