Скандальный одесский депутат Ирина Есенович вопреки карантинным ограничениям, призывает горожан пойти в церковь на Пасху
Соответствующую запись она сделала в соцсетях, передает Politeka.net
Депутат Одесского городского совета Ирина Есенович считает, что все, кто пойдут в церковь в воскресенье — точно не заболеют.
«Уверенна, что все, кто пойдут в церковь в воскресенье, но только с искренним желанием почтить Бога – не заболеют, Господь сохранит», - написала она.
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Ранее мы писали, многие одесситы не послушались и пошли отмечать вербное воскресенье в церковь, проигнорировав при этом общенациональный карантин.
В воскресенье, 12 апреля многие церкви в Одессе проводили службы, при этом толпы людей выстроились перед храмами, чтобы посвятить букеты.
При этом некоторые священники пускали прихожан в храм, правда только в том случае, если они были в масках.
Организация “Всеукраинская люстрация” сообщила о несоблюдении карантинного режима в Иверском монастыре РПЦ и церкви на улице Инглези в помещении Фининститута.
Самыми откровенными нарушениями были отсутствие защитных средств и массовые причастия, в том числе с участием детей.
Обратим внимание, что службу устроили представители церкви Московского патриархата в Украине.
Пользователи в комментариях негодуют, как от действий священников так и прихожан. Они призывают власти к еще более ужесточенным мерам.
Напомним, медики забили тревогу из-за священников на Одесчине
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