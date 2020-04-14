Она пойдет со своей семьей

Скандальный одесский депутат Ирина Есенович вопреки карантинным ограничениям, призывает горожан пойти в церковь на Пасху

Соответствующую запись она сделала в соцсетях, передает Politeka.net

Депутат Одесского городского совета Ирина Есенович считает, что все, кто пойдут в церковь в воскресенье — точно не заболеют.

«Уверенна, что все, кто пойдут в церковь в воскресенье, но только с искренним желанием почтить Бога – не заболеют, Господь сохранит», - написала она.

Ранее мы писали, многие одесситы не послушались и пошли отмечать вербное воскресенье в церковь, проигнорировав при этом общенациональный карантин.

В воскресенье, 12 апреля многие церкви в Одессе проводили службы, при этом толпы людей выстроились перед храмами, чтобы посвятить букеты.

При этом некоторые священники пускали прихожан в храм, правда только в том случае, если они были в масках.

Организация “Всеукраинская люстрация” сообщила о несоблюдении карантинного режима в Иверском монастыре РПЦ и церкви на улице Инглези в помещении Фининститута.

Самыми откровенными нарушениями были отсутствие защитных средств и массовые причастия, в том числе с участием детей.

Обратим внимание, что службу устроили представители церкви Московского патриархата в Украине.

Пользователи в комментариях негодуют, как от действий священников так и прихожан. Они призывают власти к еще более ужесточенным мерам.

Напомним, медики забили тревогу из-за священников на Одесчине

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