Стало известно о состоянии зараженных, которые пребывают на лечении в одесской инфекционной больнице
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу горсовета.
14 апреля на стационарном лечении находятся 23 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом. Из них два пациента, возрастом 94 и 61 года, пребывают в тяжелом состоянии, однако они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких.
Отмечается, что больные находятся в стабильном состоянии, ухудшений не наблюдается.
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Кроме того, 20 человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном.
За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на китайский вирус. Сейчас им проводится обследование.
«Два пациента с улучшением состояния здоровья ожидают повторного отрицательного результата ПЦР-тестов – только в этом случае их можно будет считать выздоровевшими»,- отчитались в горсовете.
По состоянию на 14 апреля в Одесском регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания китайским вирусом.
Ранее мы писали, на Одесчине зараженные опасным вирусом перед тем, как попасть в больницу объездили треть области.
В частности, двух жителей села Староказачье Белгород-Днестровского района, у которых обнаружили новую китайскую инфекцию, отвезли опорную больницу в Черноморск, но там их принимать отказались.
Далее, пациентов повезли в Одессу в больницу водников на улице Малиновского. Однако и там их отказались принимать. Якобы медиков не предупредили о прибытии больных с опасным вирусом, и они вышли встречать их без средств индивидуальной защиты.
«Все это время больные лежали в каретах скорой помощи», — сказал один из медработников.
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Также Politeka писала, вирус пробрался в церковь под Одессой, есть зараженные: приняты экстренные меры
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