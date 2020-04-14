Пациенты возрастом 94 года и 61 год

Стало известно о состоянии зараженных, которые пребывают на лечении в одесской инфекционной больнице

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу горсовета.

14 апреля на стационарном лечении находятся 23 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом. Из них два пациента, возрастом 94 и 61 года, пребывают в тяжелом состоянии, однако они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что больные находятся в стабильном состоянии, ухудшений не наблюдается.

Кроме того, 20 человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на китайский вирус. Сейчас им проводится обследование.

«Два пациента с улучшением состояния здоровья ожидают повторного отрицательного результата ПЦР-тестов – только в этом случае их можно будет считать выздоровевшими»,- отчитались в горсовете.

По состоянию на 14 апреля в Одесском регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания китайским вирусом.

Ранее мы писали, на Одесчине зараженные опасным вирусом перед тем, как попасть в больницу объездили треть области.

В частности, двух жителей села Староказачье Белгород-Днестровского района, у которых обнаружили новую китайскую инфекцию, отвезли опорную больницу в Черноморск, но там их принимать отказались.

Далее, пациентов повезли в Одессу в больницу водников на улице Малиновского. Однако и там их отказались принимать. Якобы медиков не предупредили о прибытии больных с опасным вирусом, и они вышли встречать их без средств индивидуальной защиты.

«Все это время больные лежали в каретах скорой помощи», — сказал один из медработников.

Напомним, толпы одесситов пришли в храмы с букетами в разгар карантина, видео

Также Politeka писала, вирус пробрался в церковь под Одессой, есть зараженные: приняты экстренные меры

А еще Politeka сообщала, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."