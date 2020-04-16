На фоне эпидемии в Одесской области, как и по всей Украине, продолжают закрывать границы

Так, решением Кабмина под закрытие попало еще два контрольно-пропускных пункта на территории Одесской области - это «Кучурган» и «Паланка», передает Рoliteka.net.

Теперь в Одесской области открытыми остаются только пункты «Старокозачье» и «Рени». В Кабмине уверены, что такие меры должны ограничить распространение пандемии китайского вируса.

Всего же в Украине Кабмин закрывает 10 пунктов пропуска на границе.

"Фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина ", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Обратим внимание, что речь идёт об автомобильном сообщении, пеший переход запрещен везде.

Ранее мы писали, власти Одесской области еще более ужесточат карантинные меры и закроют все рынки, это касается и продовольственных.

Строгое распоряжение утвердила региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством губернатора региона Максима Куцого.

«Ввести комплекс ограничительных мер на территории области, временно запретить функционирование продовольственных рынков», — говорится в документе, который был обнародован в среду 14 апреля.

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