Китайский вирус пробрался в ряды военнослужащих Одесской области

Такую информацию обнародовали в пресс-службе командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Politeka.net.

По данным пресс-службы, у военнослужащего Одесского гарнизона лабораторно подтвердили опасный вирус.

Больной с 9 апреля находится на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона с диагнозом «пневмония».

Отмечается, что состояние военного — средней степени тяжести.

Всего в рядах Вооруженных Сил Украины зарегистрированы 23 случая инфицирования китайским недугом.

В тоже время в одесской инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом, из них 10 — одесситы.

За прошлые сутки в медучрежедение обратились 24 человека с подозрением на вирус, сейчас им проводится обследование.

Два пожилых человека по прежнему пребывают в тяжелом состоянии одному заболевшему 94 года, второму 61 год, при этом они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких. Пациенты в стабильном состоянии, ухудшения ни у кого нет.

19 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один - в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

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