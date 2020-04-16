Китайский вирус пробрался в ряды военнослужащих Одесской области
Такую информацию обнародовали в пресс-службе командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Politeka.net.
По данным пресс-службы, у военнослужащего Одесского гарнизона лабораторно подтвердили опасный вирус.
Больной с 9 апреля находится на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона с диагнозом «пневмония».
Оплатить коммуналку будет нельзя, украинцев предупредили: «С 28 апреля…»
"Я должен вас расстроить": Евгений Комаровский обратился к украинцам, касается каждого
Роман Ани Лорак и Сергея Лазарева: артисты перестали прятаться, долгожданное заявление
Ким Кардашьян сняла всю одежду и показала соблазнительные позы: "Совершенная"
Отмечается, что состояние военного — средней степени тяжести.
Всего в рядах Вооруженных Сил Украины зарегистрированы 23 случая инфицирования китайским недугом.
В тоже время в одесской инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом, из них 10 — одесситы.
За прошлые сутки в медучрежедение обратились 24 человека с подозрением на вирус, сейчас им проводится обследование.
Два пожилых человека по прежнему пребывают в тяжелом состоянии одному заболевшему 94 года, второму 61 год, при этом они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких. Пациенты в стабильном состоянии, ухудшения ни у кого нет.
19 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один - в удовлетворительном состоянии.
Отмечается, что пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.
Напомним, стая дельфинов устроила шоу в одесском порту, видео: "подплывали к причалам и ..."
Также Politeka писала, Одесская область уйдет под воду, сделано предупреждение: какие города могут исчезнуть с карты
А еще Politeka сообщала, в Одессе застраивают пляж в разгар карантина, жители возмущены: кадры беспредела