Скандальный депутат чудит не в первый раз

Депутат одесского горсовета и ближайшая соратница мэра Геннадия Труханова Ирина Есенович после скандальных слов угодила в базу «Миротворца»

Есенович призывала одесситов не смотря на карантин пойти на Пасху в церковь, передает Politeka.net.

«В церковь идти можно, и даже нужно!» - именно так написала она в своем посте.

По её словам, "кто пойдет в воскресенье в церковь с искренним желанием почтить Бога - не заболеют, Господь сохранит".

Сайт «Миротворец» посчитал соратницу Труханова "провокатором, осуществляющим осознанные действия, направленные на распространение смертельно-опасного заболевания (коронавирусной болезни) и массовое заражение граждан Украины".

Стоит обратить внимание, что сейчас ходить в церковь, особенно на массовые собрания - затея не самая лучшая. К примеру, в Теплодаре, что под Одессой, подтвердили случай заболевания у монахини, которая торговала в церковной лавке и ежедневно контактировала со многими людьми.

Кроме того, вирус был выявлен у служителя местного собора в Подольске. При этом священник заразил свою тещу. Но самое интетесное - это то, что церковное начальство заявило эпидемиологам, что мужчина служил совсем в другом месте - где-то в Знаменке Ивановского района, что усложнило установление круга лиц, контактировавших с носителем вируса.

"Они все скрывают друг друга и от нас. Сейчас не найдешь никаких концов. Оказывается, он сирота и у него никого нет", - возмутились врачи.

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