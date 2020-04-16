Жители Одесской области выловили в лимане бюст советского тирана Иосифа Сталина

Это произошло на территории  Татарбунарского района в лимане Бурнас, Фотографию обнародовал на своей странице в Фейсбуке замдиректора Нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев, передает  Politeka.net.

"Этот экземпляр диктатора Сталина долгое время лежал в лимане Бурнас, недалеко от церквушки Архангела Михаила в с. Тузлы, в самом НПП"Тузловские лиманы",- сообщил он.

На снимке видно, что бюст идола времен СССР поврежден, но вполне узнаваем. При этом, как он  оказался на дне лимана неизвестно.

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