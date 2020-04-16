Жители Одесской области выловили в лимане бюст советского тирана Иосифа Сталина

Это произошло на территории Татарбунарского района в лимане Бурнас, Фотографию обнародовал на своей странице в Фейсбуке замдиректора Нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев, передает Politeka.net.

"Этот экземпляр диктатора Сталина долгое время лежал в лимане Бурнас, недалеко от церквушки Архангела Михаила в с. Тузлы, в самом НПП"Тузловские лиманы",- сообщил он.

На снимке видно, что бюст идола времен СССР поврежден, но вполне узнаваем. При этом, как он оказался на дне лимана неизвестно.

Пользователи не прошли мимо и принялись комментировать увиденное.

«Идолищё поганое...», «Загадка истории ... Утопили ещё при румынах или когда уже таки наступила оттепель ? «, «Это знак..», «Его помыть соляной кислотой и будет как новый (использовать слабый раствор, а то сильный "съест" личико Джугашвили!», - пишут в соцсетях.

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