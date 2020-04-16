В Одессе посетители супермаркетов смогут пробрести маску и перчатки в специальных аппаратах
Их уже начали устанавливать в городских супермаркетах, пишет информационный портал «
В этих "маскоматах" одна пара перчаток стоит 20 гривен. Маски продают по той же цене. Но в части магазинов маски можно купить только в комплекте из двух единиц – стоят они 40 гривен. Пока что эти аппараты принимают только наличные.
Военную технику стянули под Киев, начались облавы: к чему готовиться с 16 апреля и кто под угрозой
Погода порадует украинцев предпраздничным «настроением»: где будет +21
Жена Усика похвасталась роскошной фигурой в купальнике: такой ее мало кто видел
"Развелась": почерневшая Ивлеева из "Орла и решки" ошарашила заявлением, вот почему Элджея давно никто не видел
А тем временем, медики сообщили, что в одесской инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом, из них 10 — одесситы.
За прошлые сутки в медучрежедение обратились 24 человека с подозрением на вирус, сейчас им проводится обследование.
Два пожилых человека по прежнему пребывают в тяжелом состоянии одному заболевшему 94 года, второму 61 год, при этом они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких. Пациенты в стабильном состоянии, ухудшения ни у кого нет.
19 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один - в удовлетворительном состоянии.
Отмечается, что пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.
Кроме того, стало известно, что вирус пробрался в ряды военных из Одесской области.
В частности, диагноз подтвердили у военнослужащего Одесского гарнизона.
Больной с 9 апреля находится на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона с диагнозом «пневмония».
Напомним, стая дельфинов устроила шоу в одесском порту, видео: "подплывали к причалам и ..."
Также Politeka писала, Одесская область уйдет под воду, сделано предупреждение: какие города могут исчезнуть с карты
А еще Politeka сообщала, в Одессе застраивают пляж в разгар карантина, жители возмущены: кадры беспредела