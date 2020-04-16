В Одессе посетители супермаркетов смогут пробрести маску и перчатки в специальных аппаратах

Их уже начали устанавливать в городских супермаркетах, пишет информационный портал « Думская ».

В этих "маскоматах" одна пара перчаток стоит 20 гривен. Маски продают по той же цене. Но в части магазинов маски можно купить только в комплекте из двух единиц – стоят они 40 гривен. Пока что эти аппараты принимают только наличные.

А тем временем, медики сообщили, что в одесской инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом, из них 10 — одесситы.

За прошлые сутки в медучрежедение обратились 24 человека с подозрением на вирус, сейчас им проводится обследование.

Два пожилых человека по прежнему пребывают в тяжелом состоянии одному заболевшему 94 года, второму 61 год, при этом они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких. Пациенты в стабильном состоянии, ухудшения ни у кого нет.

19 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один - в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

Кроме того, стало известно, что вирус пробрался в ряды военных из Одесской области.

В частности, диагноз подтвердили у военнослужащего Одесского гарнизона.

Больной с 9 апреля находится на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона с диагнозом «пневмония».

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