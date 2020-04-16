Стало известно, когда жители Одессы наконец получат счета за тепло

Как рассказала директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, уже в апреле месяце горожане получат платежки на тепло и смогут расплатиться за февраль и март, пишет Думская .

«Никаких штрафов и пеней за просрочку платежа в этот период начисляться не будет. Расчетные счета для оплаты за поставленную тепловую энергию не менялись. Если раньше наши абоненты платили через ГЕРЦ, то все оплаты достигнут назначения», - заверяет чиновница.

Также она добавила, что должны заработать личные кабинеты на сайте предприятия.

Обратим внимание, КП не могло разослать счета из-за аферы 12-летней давности.

По данным издания, в 2008 году, «Теплоснабжение» заказало компании «IT Сервіс» разработку биллинговой программы для расчетов с населением и юридическими лицами. Фирма получила почти 400 тысяч гривен (80 тыс. долларов США по тогдашнему курсу) и выполнила работу.

Однако в работы системы вмешался один из учредителей фирмы, бывший сотрудник Одесской ТЭЦ Денис Шурхан, который оперативно зарегистрировал его в качестве своей интеллектуальной собственности.

Он вынудил предприятие подписать с ним договор на поддержку «БІАС» и с 2012 по 2019 год выкачал из него почти 20 миллионов гривен.

«В прошлом году финансовое положение «Теплоснабжения города Одессы» ухудшилось, часть счетов предприятия арестовали, и оно на время перестало платить предпринимателю. Образовался долг в размере 3 млн грн. Сейчас Шурхан шантажирует КП, требуя полностью с ним рассчитаться. Он блокирует работу программы, что делает невозможной нормальную деятельность ТГО», - отмечается в публикации.

Новый руководитель КП Анна Позднякова обратилась в полицию с заявлением о преступлении. 18 февраля Приморский отдел открыл уголовное производство по 361 ст. УК («незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей»). По делу работают оперативники управления по борьбе с киберпреступностью.

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