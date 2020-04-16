Самый большой самолет в мире Ан-225 «Мрия» регулярно летает над Одессой
Дело всё в том, что самолет-гигант украинского производства во время пандемии стал очень востребован, пишет
Он доставляет медицинский груз из Китая в страны Европы. Польское правительство наняло украинский грузовой самолет, чтобы одним махом перевезти сотни тонн масок, халатов, аппаратов искусственной вентиляции легких.
11 апреля он совершил первый рейс из киевского аэродрома Гостомель в китайский Тяньцзинь за грузом для Польши. 14 апреля, на обратном пути в польскую столицу самолет вновь прошел над Одесской областью.
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В аэропорту Варшавы украинский самолет встречали сотни зевак, поляки сделали это событием. Прямую трансляцию посадки наблюдало в прямом эфире почти 100 тысяч зрителей.
Европейцы готовы платить немалые суммы «Авиалиниям Антонова» за эксплуатацию «Мрії» и Ан-124 «Руслан». Главный фактор — объем. Трюм Ан-225 — это 1200 кубических метров, грузовой отсек «Русланов» поменьше — чуть более 1000 кубов, но и стоимость летного часа Ан-124 ниже.
При этом генсек НАТО Йен Столтенберг поблагодарил Украину за оказанную помощь:
«Мы сотрудничаем с партнерами и приветствуем тот факт, что у НАТО столько партнеров, с которыми мы можем вместе отвечать на такие общие вызовы, как COVID-19. И Украина помогает союзникам НАТО, Украина предоставляет стратегические воздушные перевозки. Точнее, украинские самолеты используются НАТО для стратегических перевозок союзникам», — заявилл Столтенберг.
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