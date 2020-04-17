Синоптики рассказали, какая погода будет в Одессе в пятницу 17 апреля

С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками, без осадков, об этом сообщили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Ветер будет дуть юго-западный, 9-14 м/с, днем ​​5-10 м/с.

Температура ночью составит 7-9 °С тепла, днем ​​ воздух прогреется до 17-19 °С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем ​​5-10 м/с.

Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​17-22 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В старину приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.

Ранее мы писали, лето в этом году огорошит одесситов набором разных стихий от жары до шквалов с ураганами.

Новым прогнозом на 2020 год поделился народный синоптик Назарий Данилюк.

Первым делом он подчеркнул, что климатическое лето в Одесский регион придет раньше календарного времени.

Уже май месяц встретит одесситов теплой, а временами жаркой, погодой.

А вот в начале июня в Одессу ворвётся резко похолодание: начнутся дожди, которые продлятся до третьей декады. Во второй декаде возможны сильные ливни со шквалами и градом. Погода наладится только к середине месяца.

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