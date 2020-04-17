Синоптики рассказали, какая погода будет в Одессе в пятницу 17 апреля
С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками, без осадков, об этом сообщили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Ветер будет дуть юго-западный, 9-14 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура ночью составит 7-9 °С тепла, днем воздух прогреется до 17-19 °С.
В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 17-22 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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В старину приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.
Ранее мы писали, лето в этом году огорошит одесситов набором разных стихий от жары до шквалов с ураганами.
Новым прогнозом на 2020 год поделился народный синоптик Назарий Данилюк.
Первым делом он подчеркнул, что климатическое лето в Одесский регион придет раньше календарного времени.
Уже май месяц встретит одесситов теплой, а временами жаркой, погодой.
А вот в начале июня в Одессу ворвётся резко похолодание: начнутся дожди, которые продлятся до третьей декады. Во второй декаде возможны сильные ливни со шквалами и градом. Погода наладится только к середине месяца.
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