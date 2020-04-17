Во время эпидемии некоторые жители Одессы получат существенную надбавку к зарплате, но далеко не все

Как сообщает Politeka.net , значительную прибавку за работу во время пандемии китайского вируса получат медицинские работники. Соответствующий документ обнародовала пресс-служба одесского горсовета

В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о начислении ежемесячных надбавок тем медикам, которые задействованы в борьбе с опасной инфекцией.

Обратим внимание, что согласно документу, суммы будут зависеть от категории медработника, при этом руководство больниц естественно получит больше всех.

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К примеру, руководитель инфекционной больницы Светлана Лаврюкова и ее заместитель по медицинской части  получат по 10 тысяч гривен ежемесячно.

Ранее мы писали, на Одесчине зараженные опасным вирусом перед тем, как попасть в больницу объездили треть области.

В частности, двух жителей села Староказачье Белгород-Днестровского района, у которых обнаружили новую китайскую инфекцию, отвезли в опорную больницу в Черноморск, но там их принимать отказались.

коронавирус, люди, полиция

Далее, пациентов повезли в Одессу в больницу водников на улице Малиновского. Однако и там их отказались принимать. Якобы медиков не предупредили о прибытии больных с опасным вирусом, и они вышли встречать их без средств индивидуальной защиты.

«Все это время больные лежали в каретах скорой помощи», — сказал один из медработников.

Напомним, толпы одесситов пришли в храмы с букетами в разгар карантина, видео

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