Одесским школам посоветовали не проводить последних звонков и выпускных вечеров, а табели ученикам послать по почте
С таким призывом выступило министерство образования и науки Украины, передает Politeka.net
В МОН призвали школы и высшие учебные заведения Одессы не проводить массовые мероприятия, в первую очередь это касается последних звонков и выпускных. Причина очевидна – не допустить распространения инфекции среди детей.
Школам посоветовали провести итоговые аттестации в онлайн-режиме. При этом оформить свидетельства о базовом среднем образовании, табели знаний и свидетельства достижений учителям поручили до 15 июня.
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Что касается учеников первых-восьмых классов, которые не будут уходить из школы, то им должны прислать табели и другие документы по электронной почте. А оригиналы документов вручат уже в начале следующего учебного года 2020-2021.
Ранее сообщалось, что в Министерстве образования подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Так, если ограничения отменят в начале июня, то ВНО можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.
Если сроки карантина будут продолжены, то пробное ВНО проведут в августе, а сессию начнут 25 августа.
Государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов в 2020 году отменен.
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