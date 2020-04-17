У двоих подтвердился, еще двое ждут результат

Стало известно о состоянии детей из Одесской области, которые подхватили китайский вирус

В Измаиле у двух детей на прошлой неделе лабораторной подтвердили вирус.

Сейчас маленькие пациенты повторно прошли ПЦР-тест, который показал отрицательный результат. Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко, пишут местные СМИ .

«По протоколу требуется проведение повторного теста. Если и он будет отрицательным, детей выпишут. То же самое касается и их родителей. Первый тест был отрицательным, для подтверждения результата требуется повторный анализ», - рассказал он.

Кроме того, в местную больницу поступило еще двое детей с подозрением на инфекцию.

Как выяснилось, дети из одной семьи, 9-летняя девочка и 7 –летний мальчик. У обоих пациентов врачи диагностировали пневмонию. Сейчас они ожидают результатов тестирования.

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