Стало известно о состоянии детей из Одесской области, которые подхватили китайский вирус
В Измаиле у двух детей на прошлой неделе лабораторной подтвердили вирус.
Сейчас маленькие пациенты повторно прошли ПЦР-тест, который показал отрицательный результат. Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко, пишут местные
«По протоколу требуется проведение повторного теста. Если и он будет отрицательным, детей выпишут. То же самое касается и их родителей. Первый тест был отрицательным, для подтверждения результата требуется повторный анализ», - рассказал он.
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Кроме того, в местную больницу поступило еще двое детей с подозрением на инфекцию.
Как выяснилось, дети из одной семьи, 9-летняя девочка и 7 –летний мальчик. У обоих пациентов врачи диагностировали пневмонию. Сейчас они ожидают результатов тестирования.
Ранее мы писали, в Одессе посетители супермаркетов смогут пробрести маску и перчатки в специальных аппаратах
Их уже начали устанавливать в городских супермаркетах.
В этих "маскоматах" одна пара перчаток стоит 20 гривен. Маски продают по той же цене. Но в части магазинов маски можно купить только в комплекте из двух единиц – стоят они 40 гривен. Пока что эти аппараты принимают только наличные.
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