В сети показали, как переживают карантин легендарный «Привоз» и другие рынки Одессы

Несмотря на закрытие многих рынков по всей территории Одесской области Привоз не ушел на карантин. Однако ряды поредели, покупателей стало меньше.

"И если на других рынках города закрылись все непродовольственные торговые точки, то здесь ряды с одеждой и обувью продолжают спокойно работать — неподалеку от корейской морковки и квашеной капусты. Зато почти все в масках — и продавцы, и покупатели. И дистанцию народ вроде соблюдает", - пишет местное издание « Думская ».

Что касается рынка Киевский, то здесь ходят слухи о возможном закрытии.

«С утра тут ходила полиция и предупреждала всех, что завтра мы должны закрыться, но в администрации говорили, что еще не знают точно», — рассказала одна из продавщиц.

Ранее мы писали, в Одесской ОГА распорядились ужесточить карантинные меры в регионе.

Так, одним из решений стало закрыть продуктовые рынки Одесской области на период карантина.

“На период действия карантинных ограничений осуществление любой деятельности розничных рынков запрещается”, – говорится в сообщении.

Однако в одесской мэрии считают, что не могут полностью запретить работу рынков.

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