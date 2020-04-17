Крупную аферу с медицинскими масками провернули мошенники из Одессы

Они продавали за границу через фиктивные фирмы несуществующие средства защиты, пишет 368.media, ссылаясь на материалы уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК.

Как стало известно, 14 февраля греческая компания Vigkos Michalis Medical Supplies договорилась с фирмой из Одессы Loxorinski Trading о поставках трехслойных одноразовых медицинских масок для лица. Греки заплатили за два млн масок 36,6 тыс. долл. Однако товар так и не получили.

Позже греческая компания сделала еще один заказ (1 млн масок за 18 тыс. долларов) и оплатила половину суммы. На этот раз получателем денег стала харьковская фирма "Виктор К Трейдинг ЛТД". Наконец, греческие бизнесмены перевели одесситам еще 750 долларов за доставку, а харьковской фирме – 54 тыс. долларов за очередную партию масок (3 млн штук).

Уже за день до отправки товара, 2 марта, представители Loxorinski Trading попросили перечислить дополнительно 3 тыс. евро за доставку, хотя она осуществляется за счет продавца, объяснив это тем, что все деньги потратили на закупку товаров. Греки сначала отказались оплачивать эту услугу, но 4 марта все же перечислили 750 долл. В переписке греков заверили, что уже почти отправили товар, но через два дня снова греки получили еще одно письмо. Теперь уже Balteeka Maritime Logistics просили 5,3 тыс. долл. на два физических счета. Vigkos Michalis Medical Supplies пошли на эти условия ради того, чтобы в конце концов получить товар.

Деньги отправили, но вместо масок греческие бизнесмены получили еще одно письмо от Balteeka Maritime Logistics. В нем говорилось, что маски уже в Стамбуле, однако там они должны пройти радиологический контроль и на это нужно еще 12 тыс. долларов.

Греки заподозрили неладное, и потребовали вернуть им деньги, а товар – поставщику. Тогда в дело снова вмешалась Loxorinski Trading и пообещала сама заплатить за радиологический контроль.

Время шло, но маски на Крит так и не прибыли. Представитель Vigkos Michalis Medical Supplies специально прибыл в Одессу, чтобы разобраться в ситуации. Но по адресу, указанному на сайте Loxorinski Trading обнаружил не офис фирмы, а общежитие университета имени Мечникова. А на сайте Balteeka Maritime Logistics вообще указан несуществующий адрес. Более того, оказалось, что этих фирм нет ни в одном из официальных украинских реестров.

Единственной зацепкой для следствия на данный момент являются счета этих предприятий в «Укрсиббанке» и «ОТП Банке». Киевский райсуд Одессы по ходатайству полиции наложил на них арест.

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