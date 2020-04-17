В Одессе руководство больниц экономит на средствах индивидуальной защиты для медработников

Проблему озвучила глава благотворительного фона «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

По словам волонтера, в одну из одесских больниц привезли на консультацию пациента из инфекционки.

«Привезли его на рентген жкт- все ок. И решили «заодно» сделать рентген А там... полисегментарная пневмония и вроде как распад легкого уже. Пациента вернули в больницу, где он через час ушёл в мир иной», - написала она.

При этом бригада скорой и сами врачи медучреждения находились без защитных костюмов.

«Результат - контактные врачи рентгенологи в городской больнице, контактные сотрудники инфекционной и контактные бригада скорой. Не знаю даже, что с последними будет. Наверное посадят на карантин.. а может сделают вид, что все ок», - продолжила она.

Глава фонда уточнила, что инфекционной больнице было передано 12 тысяч респираторов, 7 тысяч костюмов, кроме прочего, передавались бахилы, халаты изоляционные и многое другое.

«Даже если взять расчёт 300 сотрудников в день по респиратору, то на месяц нужно шесть тысяч. Зачем эта экономия??? Ну объясните мне??? Что за привычка хранить все на чёрный день!!??? Чёрный день уже давно наступил. Будет хуже, будем ещё обеспечивать. И город тоже через неделю две выключится- подходят сроки очередей на закупку.

Прекратите издеваться над врачами!!! Прекратите издеваться над нашими усилиями. Дайте указание выдавать всему персоналу все необходимое!!!

Ситуация скоро дойдёт до маразма, и я начну выдавать всю защиту в руки. Это будет очень сложно с точки зрения оформления бумаг, но я упёртая», - пригрозила Ножевникова.

Волонтер призывает медиков не бояться молчать, а открыто заявлять о проблемах, а руководству больниц посоветовала не прятать защиту от медперсонала.

«Описывая ситуацию с защитой, я волнуюсь и за врачей и за нас с вами. В конце концов такая бригада может приехать потом и к нашим детям или родителям», - добавила она в заключении

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