Во период карантина снизился уровень преступности, однако активизировалось мошенничество

О ситуации доложил в ходе брифинга начальник одесской полиции Олег Бех, пишут местные СМИ .

По его словам, количество преступлений в целом по региону снизилось на 21%.

При этом чаще начали регистрировать преступления средней и легкой степени тяжести (на 12-14%).

В основном, по данным Беха, преступники специализируются на мелких кражах и прочих хищениях.

При всем при этом во время карантина стало процветать мошенничество. Его уровень вырос на 200%.

«Преимущественно активизировались интернет-мошенники, которые продают в сети различные товары по предоплате. Покупатели или вовсе не получают оплаченный товар, или приходит ненадлежащего качества», - рассказал начальник одесского ГУНП.

Также активизировались мошенники, которые выманивают у людей деньги под видом обмена валют.

«Продолжают свою деятельность телефонные вымогатели, выдумывающие различные легенды о попавших в беду людях. По телефону запугивают родственников и вымогают деньги для «решения» проблемы», - сообщил Бех.

Ранее мы писали о крупной афере с медицинскими масками, которую провернули мошенники из Одессы.

Они продавали за границу через фиктивные фирмы несуществующие средства защиты на сумму 100 тысяч долларов. Только за два млн масок греки заплатили 36,6 тыс. долл. Однако товар так и не получили.

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