Террорист «ДНР», который воевал против сил ВСУ на Донбассе был задержан в Одессе
Как передает Politeka.net, об этом информирует в пресс-центре СБУ.
Сообщается, что в 214 году мужчина примкнул к разведывательно-диверсионному подразделению так называемого «батальона «Шум» казацкого союза «Область войска Донского».
Далее, в составе огневой группы поддержки незаконного вооруженного формирования «Первая Славянская бригада 1 армейского корпуса МО ДНР» воевал против украинских воинов в районе Углегорска, Дебальцева, Песков, Спартака, Логвинового и Донецкого аэропорта.
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В 2018 году боевик решил покинуть ряды террористов и выехал на подконтрольную территорию Украины.
Сначала он пожил в Харькове и Киеве, а после перебрался в Одессу. Уже в городе боевик оформил новые документы, а свое прошлое тщательно скрывал.
Силовики задержали террориста, отмечается, что он оказывал физическое сопротивление.
В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли в жилище террориста компьютерную технику, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации «ДНР».
Задержанному объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 «Участие в террористической группе или террористической организации» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.
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