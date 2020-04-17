До этого наемник пожил в Харькове и Киеве

Террорист «ДНР», который воевал против сил ВСУ на Донбассе был задержан в Одессе

Как передает Politeka.net, об этом информирует в пресс-центре СБУ.

Сообщается, что в 214 году мужчина примкнул к разведывательно-диверсионному подразделению так называемого «батальона «Шум» казацкого союза «Область войска Донского».

Далее, в составе огневой группы поддержки незаконного вооруженного формирования «Первая Славянская бригада 1 армейского корпуса МО ДНР» воевал против украинских воинов в районе Углегорска, Дебальцева, Песков, Спартака, Логвинового и Донецкого аэропорта.

В 2018 году боевик решил покинуть ряды террористов и выехал на подконтрольную территорию Украины.

Сначала он пожил в Харькове и Киеве, а после перебрался в Одессу. Уже в городе боевик оформил новые документы, а свое прошлое тщательно скрывал.

Силовики задержали террориста, отмечается, что он оказывал физическое сопротивление.

В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли в жилище террориста компьютерную технику, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации «ДНР».

Задержанному объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 «Участие в террористической группе или террористической организации» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

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