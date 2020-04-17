В Одесском регионе полиция грозится сурово наказывать за работыющие во время карантина рынки

Такое заявление сделал глава одесской полиции Олег Бех в ходе брифинга, сообщают СМИ .

«Если в ближайшее время сотрудники полиции зафиксируют работу рынков, то админпротоколы о нарушении противоэпидемических правил будут составлены на продавцов и на администрацию, которая не запретила им торговать. Также накажут должностных лиц, которые не приняли решение о закрытии всех рынков», - сообщил Бех.

Он отметил, что полиция направила 4 письма в мэрию с требованием закрыть рынки.

«Мы также сообщали администрации "Привоза", что рынок должен выполнять рекомендации главного санврача страны. В течение суток должны быть приняты необходимые решения. Но составлять протоколы по поводу нарушений мы начнем уже сегодня (имеется ввиду на руководителей рынков», - сказал правоохранитель.

При этом он не уточнил, кто из чиновников является нарушителем, но заметил, что при тяжких последствиях – данные будут вноситься в ЕРДР, так как в этом видят преступление.

«Всего в Одесской области 47 основных рынков. Из них только 26 закрыты, по 21 рынку вопрос еще решается”, – сообщил глава одесского ГУНП.

Ранее мы писали, что несмотря на закрытие многих рынков по всей территории Одесской области Привоз не ушел на карантин. Однако ряды поредели, покупателей стало меньше.

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