После того, как китайский вирус обнаружили у монахини из Теплодарского храма, новые случаи заболевания выявлены у прихожан
Об этом сообщила в ходе брифинга и.о. директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Наталья Одарий-Захарьева.
Речь идет о Свято-Воскресенском монастыре в Теплодаре.
По словам врача, монастырь закрыли сразу после обнаружения первого случая COVID-19, однако согласие на взятие у всех проб для ПЦР-тестирования было дано только этим утром.
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«Сегодня утром там были взяты у всех пробы и отправлены в лабораторный центр», - отметила Наталья Одарий-Захарьева.
Обратим внимание, что до этого архиерей УПЦ Московского патриархата Диодор заявлял, что больная в Теплодарском монастыре - не монашка, а сирота, и ни с кем не контактировала.
Ранее мы писали о том, что священники скрывают информацию о заболевших вирусом и постоянно нарушают правила карантина.
По словам медиков, ни священнослужители, ни прихожане церквей не придерживаются правил карантина.
Кроме того, они утаивают и искажают информацию о заболевших.
"Резко эти люди (заболевшие, - ред.) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия", - сообщила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.
Напомним, толпы одесситов пришли в храмы с букетами в разгар карантина, видео
Также Politeka писала, вирус пробрался в церковь под Одессой, есть зараженные: приняты экстренные меры
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