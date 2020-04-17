После того, как китайский вирус обнаружили у монахини из Теплодарского храма, новые случаи заболевания выявлены у прихожан

Об этом сообщила в ходе брифинга и.о. директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Наталья Одарий-Захарьева.

Речь идет о Свято-Воскресенском монастыре в Теплодаре.

По словам врача, монастырь закрыли сразу после обнаружения первого случая COVID-19, однако согласие на взятие у всех проб для ПЦР-тестирования было дано только этим утром.

«Сегодня утром там были взяты у всех пробы и отправлены в лабораторный центр», - отметила Наталья Одарий-Захарьева.

Обратим внимание, что до этого архиерей УПЦ Московского патриархата Диодор заявлял, что больная в Теплодарском монастыре - не монашка, а сирота, и ни с кем не контактировала.

Ранее мы писали о том, что священники скрывают информацию о заболевших вирусом и постоянно нарушают правила карантина.

По словам медиков, ни священнослужители, ни прихожане церквей не придерживаются правил карантина.

Кроме того, они утаивают и искажают информацию о заболевших.

"Резко эти люди (заболевшие, - ред.) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия", - сообщила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.

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