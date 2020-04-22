Мошенник под видом сантехника пробрался в квартиру, опоил одесситку а затем вынес из жилье все ценности на сумму свыше 150 тысяч гривен

Как передает Politeka.net, в полиции сообщили по какой схеме действовал преступник, информирует пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Его жертвой стала женщина из Одессы, проживающая на поселке Котовского.

Мужчина позвонил ей на телефон и представился сантехником, которого она якобы вызвала. Одесситка стала отрицать вызов мастера, после чего мужчина перезвонил еще раз, уже завязав длинный разговор, намекая на желание познакомиться.

Потерпевшая отметила, что долгая самоизоляция на карантине утомила ее и она согласилась принять гостя, который к тому же был «поражен приятным голосом незнакомки».

Далее, аферист при помощи комплиментов и психологических манипуляций напросился на «свидание». С собой он прихватил шампанское, фрукты и цветы. После выпитого алкоголя дамочка потеряла сознание, а очнулась уже в больнице на следующий день.

В полицию обратилась ее дочь. Правоохранителям женщина подробно описала мужчину.

Как выяснилось, «ухажером» оказался 28-летний рецидивист, который к тому же, довольный известный в криминальных кругах. Он прибыл в Одессу из стран Закавказья.

Его задержали по месту временного проживания в Овидиопольском районе.

В его жилище были изъяты похищенные у потерпевшей вещи и другое имущество, владельцы которого устанавливаются.

Сейчас задержанный проверяется на причастность к другим преступлениям.

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