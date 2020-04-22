Стало известно, когда жители Одессы снова смогут путешествовать

Во всем мире большая часть стран остаются закрытыми на карантин на фоне стремительного распространения китайского вируса, который губит людей с сопутствующими патологиями.

Тем не менее, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина начнет открывать границы примерно через месяц после того, как это сделают страны ЕС, так как они вошли в карантин раньше нас. Об этом он заявил в интервью « РБК-Украина ».

Глава правительства подчеркнул, что открытие границ возможно только при системном снижении заболеваемости на COVID-19 в Украине и открытии границ в соседних странах.

При этом он отметил, что даже если сейчас наша страна откроет свои границы, то поскольку все остальные государства закрыты, никто не сможет ни въехать, ни выехать.

«Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация», — заявил Денис Шмыгаль.

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